До Харкова їдуть динозаври

Харків. 20 травня. УНІАН. 1 червня, в День захисту дітей, у Харкова відкриє свої двері Парк динозаврів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту культури Світлану БАБИЦЬКУ.

За її словами, такого роду Парк, який розміститься на центральній площі міста - майдані Свободи, вперше буде показаний не тільки на території України, але й на території СНД.

Парк у Харкові працюватиме безкоштовно для дітей весь червень. Динозаври в натуральну величину, мамонти, дивовижні птахи, які населяли Землю в стародавні часи, експонати первісних людей - все це зможуть побачити учні 5-8 класів, які будуть централізовано приходити сюди зі своїми вчителями на уроки історії під відкритим небом.

Так само у цьому Парку «виросте» величезне Дерево відгуків. «1 червня воно ще буде без листя і крони, зазначила С.БАБИЦЬКА, але ми сподіваємося, що до кінця перебування Парку динозаврів в Харкові воно обросте імпровізованим листям. Кожна дитина чи дорослий, які відвідають Парк динозаврів, будуть мати можливість написати свій відгук і повісити його на це дерево».

Водночас, інформація про те, звідки прибуде до Харкова Парк динозаврів, поки що не розголошується.