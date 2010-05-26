У Харкові тривають протести проти вирубки дерев

Харків. 26 травня. УНІАН. У Харкові сьомий день поспіль тривають протести громадян проти вирубки дерев у міському Парку відпочинку ім. Горького.

Як передає кореспондент УНІАН, протести розпочалися після того, як 19 травня ц.р. міськвиконком дав дозвіл на знесення 500 дерев у Парку Горького з метою пробити в ньому дорогу, яка б дозволила вирішити проблему транспорту в цьому районі міста.

У цей час на місці вирубки встановлено до 10 наметів, чергують близько кількох десятків активістів, серед них і альпіністи, які піднялися на дерева, аби зверху протидіяти їх вирубуванню.

Активісти заявляють, що це рекреаційна зона, тут ростуть 100-річні дуби, клени, липи, ялини, які разом із масивом прилеглого Лісопарку являють «легені Харкова», і знищення зеленої зони не відповідає інтересам громади і нанесе непоправної шкоди природі.

Напередодні на місці вирубки відбулося кілька зіткнень учасників акції з правоохоронцями, і тепер громадяни звинувачують міліцію «у потурання владі», яка, як вони заявляють, «незаконно нищить парк», і мають намір «стояти до останнього», аж допоки «вирубка не буде припинена», - сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН правозахисник Юрій КАЛЬЧЕНКО, голова громадської організації «Ми – харків’яни», представники якої беруть участь в акціях протестів.

Сьогодні активісти намагаються не дати провести викорчовування пеньків зрубаних дерев, оскільки вважають, що вже повалено близько 700 дерев, і ті, хто це робить, прагнуть «замести сліди».