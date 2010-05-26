ПРП вимагає розслідування інциденту в Парку Горького

Харків. 26 травня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» Іван ВАРЧЕНКО звернувся до міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА та керівника обласної міліції Михайла МАРТИНОВА з проханням провести розслідування фактів побиття у Харкові активістів протесту проти вирубування дерев.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритому листі І.ВАРЧЕНКО заявляє, що «вранці 25 травня у Харкові в районі Парку Горького кілька десятків міліціонерів на чолі з заступником начальника Дзержинського райвідділу В.ШКУРОПАТСЬКИМ побили активістів громадських організацій, які намагалися захистити парк від вирубки. Особливо відзначився у цьому сам В. ШКУРОПАТСЬКИЙ, який ударив ногою по нирках лежачого на землі С. МАЛИШЕВА».

Політик нагадує про Закон, де говориться, що «Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань». Крім того, стаття 3 Закону України «Про міліцію» визначає, що «діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням».

Оскільки втручання співробітників міліції призвело до радикалізації конфлікту навколо вирубування дерев у Парку Горького, йдеться у зверненні до керівників міліції, «Харківська обласна організація ПРП вимагає терміново усунути з посади В.ШКУРОПАТСЬКОГО та провести службове розслідування щодо законності застосування сили проти громадян України».

Представники ПРП вважають, що «під час виконання службових обов’язків співробітники органів внутрішніх справ повинні не «відбивати голову» чи «вибивати мізки», а діяти згідно з Конституцією України та Законом України «Про міліцію» – забезпечувати особисту безпеку громадян, захищати їх права і свободи, законні інтереси».

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх днів у Харкові тривають акції протесту проти вирубки 100-літніх дерев у парку ім. Горького. Дозвіл на вирубку дерев був даний міськвиконкомом. В один із днів, у передранковий час доби, на місці вирубки працівники міліції всіма засобами намагалися приборкати учасників протесту, які захищали дерева, і дати можливість працювати виконавцям робіт.

Сюжети про ці події у Харкові в Парку ім. Горького пройшли по каналах телебачення.