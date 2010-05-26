Завтра в Україні потеплішає

Харків. 26 травня. УНІАН. 27 травня в Україні потеплішає до 22°, опадів не передбачається лише на півночі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у четвер у північній частині без опадів, температура повітря коливатиметься від 3-8° тепла вночі до 17-22° вдень. На решті території - короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (в південній половині, а вночі і в карпатському регіоні місцями - сильні дощі). Температура вночі - 9-14°, в Криму та на узбережжі морів - 15-17°; вдень - 19-24°, на крайньому півдні місцями - 26-29°; на високогір`ї Карпат вночі - 4-9°, вдень - 10-15° тепла. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 17-22°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8° тепла, вдень - 20-22°.

26 травня температура води в Чорному та Азовському морях - 18-20°, в районі Ялти, Алушти та Феодосії - 11-14°, в Дніпрі біля Києва - 19°.