У Харкові затримують захисників парку Горького

Харків. 28 травня. УНІАН. У парку ім. Горького, за збереження якого борються місцеві активісти, триває протистояння, міліція затримує людей.

Як повідомляє екологічна група «Печеніги», станом на 8.30 ранку «на місці незаконної рубки багато співробітників так званої муніципальної охорони».

«За повідомленнями з місця подій, вони поводяться агресивно: в одного з присутніх городян забрали камеру», - говориться в повідомленні.

«Техніка зламала шлагбаум на переїзді дитячої залізниці і, як повідомляють, під дорогою екскаватор частково зрив насип», - додається у ньому.

«Також надійшла інформація, що міліція збирається затримувати в парку незадоволених роботами. Як щойно повідомили з місця (подій), зараз уже близько 10 протестувальників затримані й агресія у відношенні до городян продовжується. Затриманих відвезли в Дзержинський РВ МВС», - повідомляють ЕкГ «Печеніги».

Захисники парку також відзначають, що «затримати винних у вчорашньому нападі на протестувальників, а також тих осіб, які важкою технікою травмували людей, що прийшли на місце, міліція не намагалася».

Як відомо, протести громадян проти вирубки парку в Харкові почалися після того, як 19 травня міськвиконком дав дозвіл на знесення 500 дерев у парку для прокладання через нього дороги, яка могла б вирішити транспортну проблему.

Народні депутати НУНС і БЮТ вимагають розібратися з вирубкою харківського парку - відповідні запити спрямовані в Генпрокуратуру і Міністерство внутрішніх справ

Українська правда