Екологи пишуть в УЄФА про події в парку Горького

Харків. 28 травня. УНІАН. Національний екологічний центр України та інші природоохоронні організації звернулись до керівництва УЄФА та оргкомітету Євро-2012 з проханням зупинити нищення парку Горького у Харкові та масове побиття мирних жителів, які вже тиждень намагаються перешкодити вирубці дерев у парку.

Про це УНІАН повідомили в Екологічній групі «Печеніги».

Як стверджують екологи, в.о. міського голови Харкова Геннадій КЕРНЕС не реагує на критику щодо законності рубки і зазначає в коментарях ЗМІ, що дорога буде побудована будь-якою ціною. «На сьогодні ця ціна вже відома: четверо безпідставно арештованих, четверо брутально побиті міліцією і госпіталізовані, двоє травмовані ковшом екскаватора», - йдеться у повідомленні.

У зверненні до керівництва УЄФА та оргкомітету Євро-2012 Національний екологічний центр України та інші природоохоронні організації зазначають, що «Євро-2012 в Україні перетворюється зі шляхетних заходів під гаслами ідеалів європейського спорту і міжнародного братертсва на криваву ходу безпардонного будівельного бізнесу”. За словами авторів звернення, “вперше в Україні під час природоохоронних акцій пролита кров багатьох мирних людей, і керівництво міста Харкова виправдовує такі жертви красивими ідеалами європейської футбольної першості».

Екологи просять керівництво УЄФА та оргкомітет Євро-2012 відмовити Харкову в участі в процесах, пов’язаних із Євро-2012, та публічно засудити дії керівництва міста зі знищення парків.

Аналогічні звернення на підтримку екологічних борців за парк Горького готуються до відправки і з Польщі – партнера України з проведення Євро-2012, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку робіт їх противники вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички.