У Харкові пікетують міліцію

Харків. 1 червня. УНІАН. У Харкові громадськість пікетує будівлю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів, переважно студенти, тримають державні прапори і транспаранти з написами: «Ми хочемо, щоб нас захищали, а не вбивали», «Міліція з народом?», «Менти вбивають – менти покривають», «Зупинимо беззаконні дії міліції», «Геть терор ментів!»

Учасники акції виступають проти «твердих підлог», кругової поруки, корупції та виконання міліцією «невластивих функцій». Вони запалили свічки у пам’ять людей, «які загинули в органах міліції».

Деякі з пікетувальників, побоюючись репресій, закрили обличчя марлевими пов’язками.

Громадські активісти підкреслили, що акція не є політичною та не пов’язана з жодною громадською організацією, жодним формальним чи неформальним рухом. При цьому до акції пасивно приєдналися кілька представників ВО «Свобода».

Пікетувальники наголосили, що їхня акція жодним чином не пов’язана з подіями у парку ім. Горького у Харкові, а має всеукраїнський характер.

Активісти ухвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, у якому вимагають «прозорого і справедливого» розслідування кожного випадку катувань і принижень громадян в офіційних державних установах. Крім того, вони наполягають, щоб найближчого тижня МВС через ЗМІ оприлюднило результати розслідувань фактів «катувань і вбивств» у правоохоронних органах.