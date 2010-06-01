У Харкові з’явилися динозаври

21:04, 01 червня 2010
Харьків
0 0

Парк розмістився на майдані Свободи

Харків. 1 червня. УНІАН. Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, у Харкові відкрився Парк динозаврів.

Понад 50 експонатів дивовижних звірів у натуральну величину розмістилися на центральній площі Харкова – майдані Свободи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Парк працюватиме безкоштовно для дітей до кінця червня, щодня з 10.00 до 21.00.

Планується, що в Парку зацвіте величезне Дерево відгуків. «1 червня воно ще буде без листя і крони. Але ми сподіваємося, що до кінця перебування Парку динозаврів у Харкові воно обросте імпровізованим листям. Кожна дитина або дорослий, що відвідали Парк динозаврів, матимуть можливість написати свій відгук і повісити його на це дерево» - розповіла директор Департаменту культури міської ради Світлана БАБИЦЬКА.

У цьому парку діти можуть ознайомитися з тваринами, які населяли Землю багато тисячоліть тому. Щодня проводитимуться уроки історії, на яких можна буде дізнатися про життя, яке існувало задовго до нашої ери.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter