У Харкові з’явилися динозаври

Харків. 1 червня. УНІАН. Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, у Харкові відкрився Парк динозаврів.

Понад 50 експонатів дивовижних звірів у натуральну величину розмістилися на центральній площі Харкова – майдані Свободи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Парк працюватиме безкоштовно для дітей до кінця червня, щодня з 10.00 до 21.00.

Планується, що в Парку зацвіте величезне Дерево відгуків. «1 червня воно ще буде без листя і крони. Але ми сподіваємося, що до кінця перебування Парку динозаврів у Харкові воно обросте імпровізованим листям. Кожна дитина або дорослий, що відвідали Парк динозаврів, матимуть можливість написати свій відгук і повісити його на це дерево» - розповіла директор Департаменту культури міської ради Світлана БАБИЦЬКА.

У цьому парку діти можуть ознайомитися з тваринами, які населяли Землю багато тисячоліть тому. Щодня проводитимуться уроки історії, на яких можна буде дізнатися про життя, яке існувало задовго до нашої ери.