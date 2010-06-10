Заводу Малишева погасять борги із зарплати

Харків. 10 червня. УНІАН. Державному підприємству «Завод ім. Малишева» будуть погашені борги із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу під час відвідування підприємства перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, на заводі склалася непроста ситуація, але її буде виправлено.

«На заводі імені Малишева непроста ситуація. До мого приїзду майже всі борги із зарплати погасили, залишилося лише 7 мільйонів. Я дав доручення міністру промислової політики, щоб сьогодні, максимум завтра, і ті 7 мільйонів заборгованості, що залишилися, погасили», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, «зараз треба предметно займатися заводом, розміщувати, шукати контракти, підписувати і розміщувати на цьому підприємстві. В принципі, я знаю, що перспектива є». «Окрім цього, я гадаю, що під вироби цього заводу ми зробимо державні замовлення», - сказав А.КЛЮЄВ. При цьому він назвав суму в 255 млн. грн. у бюджеті держави «під ці замовлення», і «у найближчі 2-3 місяці ці 255 млн. грн. надійдуть на це підприємство».