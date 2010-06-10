Україна і Росія мають об’єднатися в авіабудуванні - Клюєв

Харків. 10 червня. УНІАН. Українські авіабудівні компанії будуть кооперуватися з російськими партнерами для спільного авіабудування та реалізації літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Говорячи про співпрацю з Російською Федерацією в галузі авіабудування, А.КЛЮЄВ зазначив, що швидше за все буде створено спільне підприємство, яке займатиметься кооперацією та реалізацією літаків в рамках «Україна-Росія-треті країни».

«Створивши таке спільне підприємство, ми об’єднаємо зусилля з виробництва літаків і з реалізації. У нас не буде бар’єрів, щоб на наші літаки продавати в Росії. Взяти наші літаки плюс їхні літаки – асортимент літаків набагато більший, відповідно потужніше виходити на треті країни з цією продукцією», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

При цьому А.КЛЮЄВ підкреслив, що перш за все потрібно об’єднати зусилля всередині країни, щоб мати можливість виходити на ринки третіх країн, в тому числі й Росії, та успішно конкурувати.

«Ми маємо об’єднати зусилля всередині України, щоб разом виходити зі своєю продукцією на ринки збуту як всередині України, так і в третіх країнах. Робити кооперацію», - сказав він.

«Гріх відмовлятися від такого потужного ринку, як Росія», - підсумував А.КЛЮЄВ.