Україна збільшить власний видобуток газу – Клюєв

Харків. 10 червня. УНІАН. Протягом 10 років видобуток власного природного газу в Україні повинен збільшитися вдвічі – до 40 млрд. кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в Харкові на нараді з вирішення актуальних проблем розвитку області.

«За 10 років ми маємо збільшити видобуток власного газу вдвічі з 20 до 40 мільярдів кубічних метрів», - сказав він.

Задля цього, за словами А.КЛЮЄВА, уряд буде стимулювати розвідування нових родовищ природного газу, а також залучати потужних інвесторів для ведення видобутку.

«Сахалінку» будемо розвивати, але окрім «Сахалінки» в нас є ще цілий ряд родовищ, в тому числі й на шельфі. Ми відновимо контракт з Венко. Тому що це була рейдерська атака з боку держави. Якби цього не було, то вже на шельфі почали бурити. А там гарні родовища. Окрім цього, в нас є ще цілий ряд ділянок, до яких ми плануємо залучити потужних інвесторів», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він також зауважив, що сьогодні є можливість, і уряд готує дільниці для видобутку вуглеводнів на сланцевих родовищах, хоча їх собівартість є достатньо високою.

«У нас одне з найбільших родовищ сланцю. Сланцевий газ. Ми вже провели цілий ряд переговорів, тепер готуємо дільниць під це. Щоправда, собівартість там не така вже й маленька, близько 120 – 150 дол. за 1000 кубометрів, але це не 250», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Але при цьому перший віце-прем’єр-міністр вказав на необхідність зменшення використання енергоносіїв та переходу на альтернативні й відновлювані джерела енергії, що, на його думку, дасть можливість зменшити залежність від імпортованих енергоносіїв.

«Реально реалізувати всі ці плани. Зараз ми видобуваємо 20 млрд. кубометрів, якщо ми протягом 10 років це збільшимо вдвічі, а потенційні можливості в нас є, то ми багато в чому знімемо проблему імпорту вуглеводнів на територію України», - підсумував віце-прем’єр-міністр.