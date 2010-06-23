Укрсиббанк почав святкувати своє 20-річчя з Харькова

Харьков. 23 июня. УНИАН. В июне этого года исполняется 20 лет со дня основания «Укрсибанка» - одного из крупнейших украинских банков.

Как сообщает пресс-служба группы DCH, владелец и президент которой Александр ЯРОСЛАВСКИЙ является акционером банка, празднование юбилея стартовало с пресс-конференции на стадионе «Металлист».

«Сегодня звучали статистические показатели, по которым видно - банк надежный и успешный. А у меня перед глазами была совершенно другая картина: здание, в котором находился банк в Харькове и банковская лицензия. И больше ничего», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ, вспоминая о временах, когда история «Укрсиббанка» только начиналась.

Президент DCH, в частности, положительно оценил опыт сотрудничества с международной финансовой группой BNP Paribas, благодаря которому «за сравнительно небольшой период времени проделана огромная работа».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ также подчеркнул, что остается не только акционером, но и клиентом «Укрсиббанка»: «Я не покинул банк ни в кризисном 1998 году, ни в прошлом году, потому что убежден - это наинадежнейшее финансовое учреждение. Свои деньги я всегда буду держать только в «Укрсиббанке».

В свою очередь председатель наблюдательного совета «Укрсиббанка», представитель BNP Paribas Group Жан ВАРЛЕ отметил, что покупка большого пакета акций банка в 2005 году рассматривается группой как исключительно ценное вложение: «Уже 5 лет назад «Укрсиббанк» был исключительно привлекательным активом. И основным фактором этого стал тот факт, что мы объединили усилия с одним из сильнейших и лидирующих украинских бизнесменов - Александром ЯРОСЛАВСКИМ. Это была возможность, найти которую очень сложно».

По данным пресс-службы, сегодня «Укрсиббанк» располагает на территории Украины сетью из более 700 отделений. С 2006 года входит в тройку крупнейших банков страны. Ведущее международное финансовое издание Global Finance четвертый год подряд называет «Укрсиббанк» лучшим банком Украины.