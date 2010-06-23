Харків просить «Українську правду» «писати правду»

Харків. 23 червня. УНІАН. Велика група харів’ян, серед яких ветерани війни, чорнобильці, представники різних громадських організацій, Герої України, керівники підприємств і установ, звернулася з відкритим листом до Інтернет-видання «Українська правда».

«Ваш Інтернет ресурс, - йдеться у листі, - є одним із активних носіїв та передавачів інформації в нашій країні, на статті та інформаційні матеріали якого посилаються, тиражують. Тому їх якість та професійність має бути взірцем для всіх користувачів та дописувачів.

Проте ми, як представники територіальної громади Харкова, змушені висловити своє глибоке розчарування тими професійними нормами, якими керується в роботі колектив видання. Ваша позиція щодо висвітлення подій у нашому міста ґрунтується на засадах оприлюднення неперевірених фактів, відсутності полярних думок, а іноді – і яскраво вираженої «жовтизни», що дисонує із назвою видання.

Харків – місто відкритих людей, кожен з яких щодня додає до його історії прекрасні сторінки власних здобутків, успіхів та нових планів. Нам видається, що жителі країни мають знати про те, що відбувається в місті, з перших вуст учасників подій - харків’ян, які опікуються про майбутнє як міста, так і всієї країни».