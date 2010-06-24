Харків затвердив нову програму до Євро-2012

Харків. 24 червня. УНІАН. У Харкові затверджено Міську цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, рішення затвердити нову програму було прийнято на сесії Харківської міської ради.

«Це рішення дозволить у повному обсязі виконати гарантії, підписані керівництвом міста і УЄФА, - зазначив директор Департаменту з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу міської ради Віктор ХРИСТОЄВ.

За його словами, у програмі передбачається 21 завдання, 355 заходів - на 100 більше, ніж у попередній.

«Вона дасть можливість виконати обсяг робіт на суму 7,4 млрд. грн., у тому числі 2,3 млрд. грн. - кошти державного бюджету, 1,8 млрд. грн. - кошти місцевого бюджету і 3,3 млрд. грн. - інші джерела фінансування».