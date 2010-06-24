Вартість реконструкції стадіону «Металіст» зросла до 762,6 млн. грн.

Харків. 24 червня. УНІАН. Після врахування додаткових вимог УЄФА повна реконструкція стадіону «Металіст» у Харкові обійдеться в 762,6 млн. грн.

Сума витрат вказується у новому титулі робіт з реконструкції Харківського обласного спортивного комплексу «Металіст», копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Титул розроблений і готується до затвердження на засіданні Кабінету міністрів України.

Внесення змін у витрати обумовлене необхідністю врахування додаткових вимог УЄФА щодо забезпеченню комфорту і безпеки уболівальників. Згідно з новою редакцією титулу, загальна кошторисна вартість реконструкції стадіону «Металіст» становитиме 762,6 млн. грн., з яких 230,2 млн. грн. буде вкладено приватним інвестором.

Місткість стадіону після врахування додаткових вимог УЄФА щодо забезпечення комфорту і безпеки глядачів становитиме 38 тисяч 633 місця.

Кошторисна вартість об`єкта зросла на 162 млн. грн., з яких 100 млн. грн. – державне фінансування, 62 млн. грн. – кошти приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, президента групи DCH і ФК «Металіст», генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

Як повідомлялося раніше, в початковій редакції титулу ОСК «Металіст» була передбачена кошторисна вартість проекту 600 млн. грн., з яких 167 млн. грн. припадало на частку інвестора.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Група реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об’єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

На знімку:стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА