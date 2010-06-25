Лубківський не писав «поганого» листа в Харків з приводу Євро-2012 - Добкін

Харків. 25 червня. УНІАН. Голова організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ не надсилав офіційного листа щодо проблем у підготовці Харкова і області до проведення фінальної частини турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи появу в пресі листів на адресу харківської влади, де висловлюється стурбованість ходом підготовки Харкова й області до Євро-2012.

«З’явився певний відкритий лист від Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО на мою адресу і на адресу пана КЕРНЕСА про те, що Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ стурбований. Я зателефонував пану ЛУБКІВСЬКОМУ, який перебуває на чемпіонаті світу з футболу. Принаймні з того, що я зрозумів телефоном, він не знає нічого про цей лист. Я чекаю його приїзду, це попередня інформація, може, він потім згадає, що його писав, принаймні телефоном він сказав мені, що не знає про цей лист, що він знаходиться в ПАР і ніяких листів там не підписував», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зауважив, що, вирішуючи офіційні питання підготовки Харкова до Євро-2012, відповідальні особи не листуються через Інтернет.

«У нас існує довга ділова переписка з питань Євро і з оргкомітетом Євро-2012, який від України очолює пан ЛУБКІВСЬКИЙ. Приходить офіційний лист, ми готуємо по ньому інформацію і відправляємо її на спеціальному бланку з підписом. Через Інтернет ми не надсилаємо один одному листів», - підкреслив М.ДОБКІН.

Коментуючи звернення директора турніру Євро-2012 УЄФА Мартіна КАЛЛЕНА до віце-прем`єр-міністра з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА щодо проблеми вирубки зелених насаджень у парку ім. Горького, М.ДОБКІН зазначив, що суспільний резонанс щодо цієї проблеми спровокований «соратниками» екс-губернатора, а нині голови Харківської обласної організації Блоку Юлії Тимошенко Арсена АВАКОВА.

«Це все соратники пана АВАКОВА. Для мене чітко зрозуміло, що не міжнародна спільнота намагається сьогодні звертати увагу на Харків, це штучно притягується за вуха так звана спільнота», - наголосив М.ДОБКІН.

Він додав, що зараз готується інформація, на основі якої буде підготовлено відповідь від профільного віце-прем’єра України Б.КОЛЕСНИКОВА на ім’я керівництва УЄФА.

Як повідомлялося, М.ЛУБКІВСЬКИЙ нібито надіслав до харківських органів влади офіційного листа щодо проблем у підготовці міста і області до проведення фінальної частини турніру. Документ адресовано голові Харківської ОДА Михайлу ДОБКІНУ і секретареві Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ. Копія листа є в розпорядженні УНІАН. У листі, зокрема, акцентується увага харківської влади на проблемі з підготовкою міських вулиць. Також ідеться про проблеми управління міським рухом. Ще одну загрозу УЄФА бачить у ситуації, що склалася навколо підготовки тренувальних баз.

У свою чергу директор турніру Євро-2012 УЄФА Мартін КАЛЛЕН звернувся до віце-прем’єр-міністра з питань Євро-2012 Б.КОЛЕСНИКОВА щодо вирубки міською владою Харкова зелених насаджень парку імені Горького. «Оскільки ця ситуація може мати негативний вплив на імідж турніру Євро-2012 УЄФА в Україні, ми хотіли б звернути Вашу увагу на цю проблему і просимо Вас інформувати про дії, спрямовані на вирішення даного питання», – написав М.КАЛЛЕН в листі, адресованому Б.КОЛЕСНИКОВУ.