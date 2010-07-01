Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,89

Харків. 1 липня. УНІАН. На 1 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8794 (продаж - 7,884 грн.), євро - 9,62 грн. (9,75 грн.), Базис - 7,879 (7,92), 9,58 (9,71), Реал-банк - 7,89 (7,925), 9,56 (9,71) відповідно. Національний банк України на 1 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.5300 (на 30 червня – 790.7000) 100 EUR – 970.0594 (на 30 червня – 964.4959) 10 RUR – 2.5293 (на 30 червня – 2.5347)

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