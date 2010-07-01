Подав у відставку прокурор Харківщини Синчук
20:10, 01 липня 2010Харьків
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Хто замінить його - невідомо
Харків. 1 липня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК написав рапорт про звільнення з посади.
Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.
Співрозмовник агентства не підтвердив неофіційної інформації про те, що В.СИНЧУК переходить на роботу в Генеральну прокуратуру України. Хто замінить його на посаді, поки що невідомо.
В.СИНЧУК працював на посаді прокурора Харківської області з 2004 року.
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