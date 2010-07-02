Харківські прикордонники затримали дві групи нелегалів

Харків. 2 липня. УНІАН. Під час незаконного перетину кордону з Росією наряд Харківського прикордонного загону затримав трьох громадян Єгипту

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, групу нелегальних мігрантів уночі супроводжував 47-річний житель прикордонного селища Червона Зоря Золочівського району. Іноземці зізналися, що планували нелегально добратися в країни Євросоюзу.

Іще одну групу нелегалів затримав цього тижня на світанку наряд відділу «Дергачі». Порушники незаконно перетнули кордон між російським селом Красний Хутір та українським Козача Лопань. Четверо затриманих виявилися громадянами Афганістану, їх супроводжували двоє провідників-українців.

Стосовно громадян України, затриманих за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, порушена кримінальна справа. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, зазначив прес-секретар.