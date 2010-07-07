В деяких районах не буде води

07:22, 07 липня 2010
Харьків
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Ремонт водогону

Харків. 7 липня. УНІАН. Сьогодні у деяких районах буде відсутня вода.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у зв`язку з планово-попереджувальним ремонтом з 8.00 7 липня до 8.00 8 липня тимчасово припиняється водопостачання:

- частини Червонозаводського району, обмеженої пр. Гагаріна, Червоношкільною набережною, пр. Московським, площею Конституції, площею Рози Люксембург, пров. Банним, вул. Жовтневої Революції, Основ`янською набережною, вул. Текстильною, вул. Біологічною, вул. Греківською, вул. Основ`янською, вул. 1-ї Кінної Армії, пр. Гагаріна до Червоношкільної набережної;

- частини Харківського району, селищ Пісочин та Мобіль.

Водопостачання частини Ленінського району, обмеженої вул. Залютинською, вул. Золочівською, вул. Башкирською, вул. Небоженко, буде здійснюватися зі зниженим тиском.

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