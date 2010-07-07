Сьогодні – Івана Купала

Харків. 7 липня. УНІАН. За церковним календарем сьогодні, 7 липня, православні та греко-католики відзначають одне з найбільших християнських свят - Різдво Іоанна Хрестителя - християнського пророка, який повідомив про майбутній прихід Ісуса Христа. Іменується також Іоанн Предтеча, оскільки є попередником Ісуса.

Як свідчить Писання, Іоанн Хреститель народився на півроку раніше ніж Христос, у сім’ї священика Захарії і праведної Єлизавети – тітки Пресвятої Богородиці. Архангел Гавриїл з’явився його батькові у храмі, коли він уже був у поважному віці, і сповістив про те, що в нього буде син.

Предтеча виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння постом і молитвою. Залишався пустельником, доки Господь не закликав його до служіння.

Виступ Іоанна Хрестителя на всенародну проповідь відбувся, коли йому було 30 років. Тих, які покаялись у гріхах, Іоанн хрестив водою у річці Йордан, готуючи їх до духовного хрещення Ісусом Христом. Разом із усіма на берег річки Йордан прийшов і Христос, якого Іоанн також охрестив у воді.

Предтеча безстрашно викривав гріхи й облуду не тільки серед простих людей, але й серед верхівки знаті. Іоанн Хреститель всенародно засуджував царя Ірода за те, що він одружився з Іродіадою - дружиною свого живого брата, за що Предтечу заарештували і близько року тримали у в’язниці.

В день свого народження Ірод обіцяв доньці Іродіаді Соломії, що догодила йому і його гостям танцем, виконати будь-яке її бажання. Через намову матері Соломія забажала голову Іоанна Хрестителя. Іоанна було страчено, його голову на таці подали Соломії.

У народній традиції день народження Івана Хрестителя називають днем Івана Купала або Івана-травника. Дохристиянське свято Івана Купала припадає на час літнього сонцестояння, коли сонце досягає найвищого і вкрай сильного впливу на землю, після чого воно починає свій поворот на зиму.

Свято Купала вважалось великим днем очищення вогнем і водою і разом з тим служило святом літнього сонцестояння, коли зазвичай природа діє з особливою всеоживляючою і всепробуджуючою силою.

У давні часи вірили, що Різдво Іоанна Хрестителя додає чарівної сили травам і квітам, і в ніч Різдва Іоанна Предтечі запасалися різними травами і квітами. Їх зазвичай приносили до церкви до обідні для освячення, щоб «вживати потім проти мани нечистої сили, проти переляку».

Марновірний звичай Купала приписує цьому часу містичну силу. Більшість повір’їв пов’язана зі скарбами. Вважалося, що в ніч Івана Купали зацвітає папороть, яка вказує дорогу до скарбу.

Люди пов`язують з купальським святом чимало прогнозів: «Коли до Йвана просо з ложки, то буде і в ложку», «Коли на Івана гримить грім, то горіхи будуть порожні й буде їх мало», «Годуй мене до Йвана, зроблю з тебе пана», - радять бджоли пасічникам.