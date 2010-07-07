ТЕЦ-5 стала на ремонт

Харків. 7 липня. УНІАН. Робота Харківської ТЕЦ-5 тимчасово припинена в зв’язку з профілактичним ремонтом

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією генерального директора ВАТ «Харківміськгаз» Олександра ДУДОЛАДА, газопостачання ТЕЦ-5 тимчасово припинене для проведення профілактичних ремонтних робіт у зв’язку з підготовкою до опалювального сезону.

Під час ремонту забезпечення харків’ян гарячою водою здійснюватиметься двома котельними, які знаходяться в районі Павлового Поля та Салтівського житлового масиву.

Як зазначив О.ДУДОЛАД, введення їх у дію не дозволить мешканцям міста відчути зміни у постачанні гарячої води, окрім тих будинків, де заплановані профілактичні ремонти.

Газопостачання ТЕЦ-5 відновиться після завершення профілактичного ремонту.