Сьогодні у міськвиконкомі говоритимуть про довкілля
13:01, 07 липня 2010Харьків
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Доповідатимуть Овіннікова і Кітанін
Харків. 7 липня. УНІАН. Сьогодні відбудеться засідання робочої групи із взаємодії виконавчих органів міської ради та громадськості з питань охорони навколишнього середовища.
Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.
На порядку денному: доповідь директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяни ОВІННІКОВОЇ про рекреаційні зони Харкова і доповідь директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА про порядок знесення зелених насаджень у Харкові. Також члени робочої групи мають розробити план роботи групи на 2010 рік.
Засідання розпочнеться о 16.00 у Великій залі міськвиконкому. Вхід - через 4-й поверх.
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