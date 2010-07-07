Сьогодні у міськвиконкомі говоритимуть про довкілля

Харків. 7 липня. УНІАН. Сьогодні відбудеться засідання робочої групи із взаємодії виконавчих органів міської ради та громадськості з питань охорони навколишнього середовища.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.

На порядку денному: доповідь директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяни ОВІННІКОВОЇ про рекреаційні зони Харкова і доповідь директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА про порядок знесення зелених насаджень у Харкові. Також члени робочої групи мають розробити план роботи групи на 2010 рік.

Засідання розпочнеться о 16.00 у Великій залі міськвиконкому. Вхід - через 4-й поверх.