Металіст розпочав сезон з перемоги
00:01, 12 липня 2010Харьків
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Гра з Таврією. 1:0
Харків. 12 липня. УНІАН. У першому матчі Чемпіонату України з футболу 2010/2011
харківський Металіст завдав поразки сімферопольській Таврії.
Матч, який пройшов у суботу, 10 липня, в Сімферополі на стадіоні «Локомотив», завершився з рахунком 1:0 на користь харків’ян.
Гол у ворота суперника на 19-й хвилині забив Олійник.
Попередження отримали: Едмар (26), Валяєв (32) - Галюза (56).
Склад Металіста: Горяїнов (к), Обрадович, Романчук, Березовчук, Валяєв, Едмар, Олійник (Бордіян, 75), Фініньо, Воробей (Шелаєв, 46), Вілягра (Пшеничних, 83), Девіз. Запас: Жданков, Поступаленко, Давидов, Барилко.
Наступна гра Металіста 17 липня в гостях із Севастополем.
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