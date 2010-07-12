Металіст розпочав сезон з перемоги

Гра з Таврією. 1:0

Харків. 12 липня. УНІАН. У першому матчі Чемпіонату України з футболу 2010/2011 харківський Металіст завдав поразки сімферопольській Таврії. Матч, який пройшов у суботу, 10 липня, в Сімферополі на стадіоні «Локомотив», завершився з рахунком 1:0 на користь харків’ян. Гол у ворота суперника на 19-й хвилині забив Олійник. Попередження отримали: Едмар (26), Валяєв (32) - Галюза (56). Склад Металіста: Горяїнов (к), Обрадович, Романчук, Березовчук, Валяєв, Едмар, Олійник (Бордіян, 75), Фініньо, Воробей (Шелаєв, 46), Вілягра (Пшеничних, 83), Девіз. Запас: Жданков, Поступаленко, Давидов, Барилко. Наступна гра Металіста 17 липня в гостях із Севастополем.

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