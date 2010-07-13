Харківщина виділила 250 тис грн. потерпілій від повені Буковині

Харків. 13 липня. УНІАН. Харківська обласна рада виділила 250 тис. грн. на ліквідацію наслідків повені в Чернівецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це було ухвалене депутатами сьогодні на позачерговій сесії облради.

Коментуючи рішення облради, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав журналістам, що «це невеликі кошти», щоб можна було голосно про це говорити, а швидше посильна допомога Буковині, крок, який свідчить про те, що Харківщина не залишає друзів у біді.

«Ми живемо в одній країні, і люди, що опинилися сьогодні в біді, мають відчувати, що їхній біль - це наш біль. Їхні успіхи - це наші успіхи», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому керівник області не виключив, що фінансову допомогу Буковині може надати й Харківська міська рада.

Перед голосуванням з цього питання голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ закликав усіх, у кого є така змога, підтримати Чернівецьку область. «Я звертаюся до всіх, хто зараз нас бачить і чує, приєднатися до надання допомоги. Кожна копійка, яка надійде до Чернівецької області, дозволить скоріше відшкодувати збитки, яких зазнав цей регіон», - сказав С.ЧЕРНОВ.