«Зелені» в Європарламенті вимагають припинити вирубку дерев у парку Горького

Харків. 21 липня. УНІАН. «Зелені» в Європарламенті просять УЄФА вжити заходів для припинення будівництва дороги у Харкові в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.

Про це сказав в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» голова Місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Лідер фракції «зелених» у Європарламенті Ребекка ХАРМС звернулася з листом до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ. Копія цього листа надійшла також директору УЄФА Євро-2012 Мартіну КАЛЛЕНУ і послу України в Німеччині Наталії ЗАРУДНІЙ. У своєму зверненні депутат Європарламенту закликала УЄФА вжити відповідних заходів, щоб зупинити сумнівні будівельні роботи у парку Горького, які можуть зашкодити не лише мешканцям міста-господаря Євро-2012, але й іміджу футболу в Європі», - повідомив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«У зв’язку з цим, - сказав він, - хочу вкотре зауважити, що якщо у Харкові є проблеми, на які слушно вказує УЄФА у своїх офіційних зверненнях, а тепер вже і Європейський парламент, то мабуть краще зайнятися розв’язанням невирішених питань, а не ставити під сумнів їхню наявність. І не прикриватися іменем УЄФА для реалізації сумнівних проектів».

Як повідомляв УНІАН, вирубка дерев для будівництва дороги у парку ім. Горького, на яку дала дозвіл влада Харкова, викликала активні протести з боку громадськості. На сьогодні будівельні роботи в парку не припиняються.