Росія говоритиме з Монголією про поставки літаків Ан-148

Харків. 21 липня. УНІАН. Росія має намір проводити переговори з Монголією про поставки літаків Ан-148.

Як повідомили УНІАН к прес-службі Міністерства транспорту Росії, про це керівник міністерства Ігор ЛЕВІТІН повідомив в Улан-Баторі на засіданні Російсько-Монгольської міжурядової комісії з торговельно-економічної та науково-технічної співпраці

Зокрема, одним з нових напрямів співпраці РФ і Монголії І.ЛЕВІТІН назвав початок активної спільної роботи в галузі цивільної авіатехніки.

За його словами, лізингова компанія «Ільюшин фінанс» готова провести із зацікавленими підприємствами і відомствами Монголії переговори щодо поставок літака Ан-148, участі в модернізації аеродромного господарства Монголії шляхом поставок сучасних систем УПР і організації повітряного руху.

Літак Ан-148 розроблений на українському ВАТ ”АНТК імені Антонова” і серійно випускається як в Україні, так і за ліцензією в Росії Воронезьким авіабудівним об`єднанням (ВАТ ”ВАСО”). Ан-148 невибагливий в обслуговуванні й має високо розташовані двигуни, економічний і відповідає всім сучасним міжнародним вимогам з авіабезпеки.

Ан-148 сертифікований за авіаційними правилами АП-25 з урахуванням європейських норм СS-25. У лютому 2007 року цей літак, його двигуни Д-436-148, а також допоміжна силова установка АІ-450-МС одержали сертифікати авіаційного регістра Міждержавного авіаційного комітету (МАК) і державної авіаційної адміністрації України. Регіональний літак Ан-148 відповідає вимогам міжнародних авіаційних влад щодо шуму та емісії вихлопу в навколишнє середовище.

У виготовленні Ан-148 бере участь Харківський авіазавод, поставляючи, окремі вузли і агрегати.

”Ільюшин Фінанс Ко” (ІФК) - дочірня структура Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК). Компанія фінансує постачання практично всіх російських літаків виробництва ОАК, а також займається лізингом літаків Іл-96, Ту-204, Ан-148. Основними замовниками техніки, що поставляється, крім російських компаній, є компанії Куби, Венесуели, Ірану.