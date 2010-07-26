Харків. 26 липня. УНІАН. Сьогодні в Україні очікуються дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у понеділок, 26 липня, зокрема, у західних областях грози, місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с, в карпатському регіоні дуже сильні дощі.

У південних та більшості центральних областей місцями грози, шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 17-22° тепла, вдень +27-32, на сході і в Криму до +34.

У Києві завтра без істотних опадів. Вночі 18-20° тепла, вдень близько 30° тепла.