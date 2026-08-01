Рубіо назвав головну умову для успіху мирних переговорів між Україною та Росією

Він заявив, що США мають намір відновити переговори найближчим часом.

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про можливе відновлення найближчим часом мирних переговорів з метою припинення війни в Україні та назвав головну умову їхнього успіху.

"У найближчі кілька тижнів будуть зроблені певні зусилля, щоб зрозуміти, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні", – сказав він в інтерв’ю Fox News.

Водночас він наголосив, що зблизити позиції сторін буде вкрай складно, і без цього досягти результатів не вдасться.

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"У обох сторін є досить жорсткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці "червоні лінії", ми не досягнемо бажаного результату", – додав він.

Водночас, зазначив Рубіо, США готові використати будь-яку можливість, щоб підштовхнути мирні переговори.

США та війна в Україні

Раніше Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що для досягнення угоди про припинення війни в Україні необхідно винести на обговорення "нові ідеї". Рубіо зазначив, що пропозиції, висунуті досі, "не були прийнятними для України на той час, і я не думаю, що вони будуть прийнятними для неї зараз; більше того, найімовірніше, вони будуть для неї ще менш прийнятними".

Також ЗМІ пишуть, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня в рамках заходів, приурочених до 35-ї річниці незалежності України.

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