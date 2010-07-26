Перед матчем з Динамо на Металісті шукали вибухівку

Харків. 26 липня. УНІАН. У Харкові міліція розшукує зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування стадіону «Металіст» перед матчем команди «Металіст» з київським «Динамо».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, у п’ятницю, 23 липня, до оператора служби «102» з телефону-автомату подзвонила невідома з повідомленням про те, що стадіон «Металіст», на якому о 21.00 мав розпочатися футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) – «Металіст» (Харків), замінований.

На місце негайно виїхало керівництво ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління, слідчо-оперативна група Комінтернівського райвідділу, працівники вибухово-технічної служби, МНС, кінологічна служба.

Огляд стадіону і частини прилеглої загальною тривав з 20.00 до 20.45. Вибухових речовин та пристроїв не виявлено, евакуація громадян не проводилася. Порушень громадського порядку не виявлено. Вживаються усі заходи для встановлення особи, яка повідомила про хибне замінування.

Як передає кореспондент УНІАН, перевірка не позначилася на проведенні матчу. Гра розпочалася рівно призначений час – о 21.00. Стадіон «Металіст», який розрахований майже на 40 тисяч глядачів, був заповнений повністю.