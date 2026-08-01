Російські генерали брешуть Путіну про успіхи в Харківській та Сумській областях, – ISW

При цьому ЗСУ здійснюють успішні атаки в Харківській та Сумській областях.

Російське військове командування бреше Кремлю про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що російські війська активно просуваються по всьому театру військових дій, включаючи ділянку лінії фронту, яка залишалася практично незмінною майже два роки. Про це пишуть у звіті аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині. Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня – про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.

"ISW не спостерігала ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями", – йдеться у звіті.

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Українські Сили оборони також спростували заяви Росії про захоплення Малої Слободки, Могриці та Нової Сечі російськими військами.

Зазначається, що російська піхота продовжує проводити інфільтраційні місії на півночі, а військовослужбовці продовжують знімати відео та використовувати штучний інтелект для зміни або створення відеозаписів російських солдатів, які тримають прапори в населених пунктах, куди російські війська, можливо, проникли лише для того, щоб неправдиво заявити про захоплення цих прапорів.

Аналітики вказують, що Кремль використовує ці заяви про успіхи, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави в тому, що війна Росії проходить настільки успішно, що Заходу слід відмовитися від своєї підтримки.

При цьому аналітики вказують, що ЗСУ проводять атаки в деяких районах на півночі України, що суперечить російській версії про просування військ по всьому театру військових дій і без опору.

Так, українські Сили оборони звільнили Одрадне в Харківській області, що підтверджується оцінкою ISW. Крім того, українські сили провели контрнаступ поблизу Нової Сечі, Могриці, Іволжанського та Писарівки, сповільнивши просування Росії в цих районах.

Війна в Україні – новини

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про втрати Сил оборони України та російських окупантів за період повномасштабної війни. Він зазначив, що росіяни зазнають більш суттєвих втрат.

Зеленський розповів, що втрати Росії становлять 1 мільйон 600 тисяч осіб. Близько 700 тисяч осіб загинуло. За словами президента, серед українських військ загинуло близько 50 тисяч солдатів. Ще близько 400 тисяч осіб отримали серйозні поранення.

Тим часом Трамп засумнівався щодо передачі технологій Patriot Україні. Президент США заявив, що Вашингтон повинен дуже обережно ставитися до передачі технологій виробництва сучасного американського озброєння.

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