'Можемо взяти практично все, що захочемо': Трамп зробив заяву щодо угоди з Україною про надра

Потенційна цінність угоди може перевищити 300 млрд доларів.

Президент Дональд Трамп повідомив, що укладена між США та Україною угода про корисні копалини дає його країні можливість "в будь-який момент" отримати доступ до цих ресурсів. Він зазначив, що США "можуть взяти практично все, що захочуть". Про це Трамп сказав в інтерв'ю Real America’s Voice.

"Україна дуже багата, має дуже родючі землі, а також значні запаси рідкісноземельних елементів. І в нас є підписана угода, яка стосується рідкісноземельних ресурсів. Ми можемо поїхати туди в будь-який час і взяти практично все, що захочемо. Це була досить вигідна угода", - запевнив американський лідер.

Він наголосив, що потенційна цінність угоди може перевищити 300 млрд доларів.

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Що відомо про угоду

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року США та Україна підписали угоду про створення українсько-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом частки участі 50/50.

Вона має 12 статей. Від нашої держави учасником фонду повинно бути Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки, від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Вже 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядом України та США щодо створення американо-українського інвестиційного фонду відновлення.

13 травня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу з метою реалізації угоди щодо корисних копалин.

Дональд Трамп і Україна - останні новини

Раніше Трамп засумнівався щодо передачі технологій Patriot Україні. За його словами, Вашингтон повинен дуже обережно ставитися до передачі технологій виробництва сучасного американського озброєння.

"Ми маємо бути дуже обережними. Тож ми ще не домовилися (щодо ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot - УНІАН). Але ми це обговорювали. Однак складно передавати такі технології, і я не думаю, що це колись станеться. Ті, кому ви їх віддаєте, одного дня можуть обернути їх проти вас", - попередив Трамп.

Водночас Володимир Зеленський просив Трампа домовитися з Ілоном Маском про одну послугу для України. Як пише The Atlantic, український лідер просив дозволу у США на використання систем супутникового зв’язку Starlink для можливості керувати дронами з метою знищення пускових установок балістичних ракет на території Росії.

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