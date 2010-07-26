Окружну дорога відремонтують до кінця року
Дулуб обіцяє європейську якість
Харків. 26 липня. УНІАН. До кінця 2010 року планується повністю завершити ремонт окружної дороги Харкова.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентин ДУЛУБА.
«Роботи на ній уже тривають. Ми намагалися якомога швидше ремонтувати дороги в області для того, щоб кинути якомога більше сил на ремонт окружної дороги Харкова. Після ремонту вона буде відповідати європейському рівню і стане першим дорожнім об`єктом в області, підготовленим до Євро-2012», - сказав В.ДУЛУБ.
Він зазначив, що до 1 серпня будуть завершені роботи з капітального ремонту несучих конструкцій Олексіївського мосту, який є частиною окружної дороги. Після цього розпочнуться роботи з установки огорожі, обладнання освітлення тощо, які планується завершити до листопада-грудня цього року.