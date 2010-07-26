Окружну дорога відремонтують до кінця року

Харків. 26 липня. УНІАН. До кінця 2010 року планується повністю завершити ремонт окружної дороги Харкова.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентин ДУЛУБА.

«Роботи на ній уже тривають. Ми намагалися якомога швидше ремонтувати дороги в області для того, щоб кинути якомога більше сил на ремонт окружної дороги Харкова. Після ремонту вона буде відповідати європейському рівню і стане першим дорожнім об`єктом в області, підготовленим до Євро-2012», - сказав В.ДУЛУБ.

Він зазначив, що до 1 серпня будуть завершені роботи з капітального ремонту несучих конструкцій Олексіївського мосту, який є частиною окружної дороги. Після цього розпочнуться роботи з установки огорожі, обладнання освітлення тощо, які планується завершити до листопада-грудня цього року.