Матч Польща - Україна судитиме узбецький арбітр

Ініціатива поляків

Харків. 26 липня. УНІАН. Головне суддівське відкриття минулого чемпіонату світу - узбецький арбітр Ірматов - розсудить збірні України і Польщі. Нагадаємо, четвертого вересня у Варшаві відбудеться товариський матч між збірними країн-господинь Євро-2012. Як повідомляє суддівський портал Узбекистану uzreferee.com, з ініціативою запрошення на поєдинок саме Равшана Ірматова виступила Федерація футболу Польщі. Football.ua

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