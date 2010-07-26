Харківська «Свобода» протестує проти візиту московського патріарха Кирила

Харків. 26 липня. УНІАН. Сьогодні представники обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» провели пікетування Генерального консульства Росії в Харкові на знак протесту проти візиту патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, у якій взяли участь до 30 активістів «Свободи», тримали в руках плакати з написами: «Геть російського попа - колонізатора з України!».

За словами активістів, візит патріарха Кирила до України вони вважають «виставою релігійно-політичного абсурду», «безпрецедентними утисками національних прав українців під приводом пастирського візиту Московського патріарха».

Як заявив журналістам голова Харківської обласної організації «Свободи» Ігор ШВАЙКА, «приїзд до України громадянина Російської Федерації Владіміра ҐУНДЯЄВА, відомого як патріарх Кирил, переслідує єдину мету – посіяти серед українців релігійний розкіл та нав’язати комплекс колоніальної меншовартості».

Лідер Харківських свободівців вважає, що «в дні візиту «святійшого» Кирила Україну перетворено на колонію суворого режиму».

«Протягом останнього тижня в державі триває міліцейське свавілля, кількадесят активістів ВО «Свобода» затримані в Києві та Дніпропетровську. Підставою для затримання було начебто намагання чинити перешкоди просуванню кортежу Кирила. Ці дії вже отримали народну назву «Кирилівські зачистки», що вчинюються у традиційному ФСБшному дусі», - заявив І.ШВАЙКА.

У зверненні до Генконсульства, яке прийняв охоронець дипломатичної установи, міститься, зокрема, вимога «припинити втручання у внутрішні справи України з боку Кремлівської адміністрації руками ФСБ-шного патріарха, оскільки так звані пастирські візити розпалюють ворожнечу між конфесіями і покликані розповсюджувати міф про колонізаторську залежність української нації від московських царьків».