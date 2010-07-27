У Харкові затримано 10 осіб, які займалися реалізацією трамадолу

Харків. 27 липня. УНІАН. Працівниками харківської міліції затримано злочинне наркоугрупування, учасники якого займалися реалізацією трамадолу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, загалом затримано близько 10 осіб. На цей час усі перебувають у СІЗО.

До організованого злочинного угруповання входили мешканці Харківської області і Харкова, що тривалий час займалася розповсюдженням трамадолу на території Харкова.

Під час обшуків працівниками харківської міліції вилучено більше ніж 100 тисяч капсул трамадолу. За цінами чорного ринку наркозбуту така кількість пігулок коштує понад 1 млн грн.

У відношенні до затриманих порушені кримінальні справи за фактами збуту наркотичного засобу.

Кримінальним кодексом України за цей злочин передбачене покарання строком від 5 до 12 років позбавлення волі, повідомили в ЦЗГ.

Працівники оперативних служб та слідства проводять подальші оперативно-слідчі заходи з метою встановлення каналів надходження наркотику на територію Харківської області й викриття всіх осіб, які причетні до здійснення цього злочину.