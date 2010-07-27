ДТП на трасі Харків-Ялта: 5 поранених

Харків. 27 липня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком травмовано п’ятеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 25 липня о 06.00 на 32-му км автодороги Харків-Ялта у м. Мерефа Харківського району водій автомобіля КАМАЗ-5320, рухаючись у напрямку Дніпропетровська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Daewoo-Sens.

Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів автомобіля Daewoo отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.