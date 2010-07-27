Курси валют у банках Харкова
13:08, 27 липня 2010Харьків
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Долар 7,87 - 7,89
Харків. 27 липня. УНІАН. На 27 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,89 (продаж - 7,895 грн.), євро - 10,22 грн. (10,3 грн.), Базис - 7,89 (7,904), 10,15 (10,28), Реал-банк - 7,87 (7,905), 10,15 (10,3) відповідно.
Національний банк України на 27 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 789.5200 (на 26 липня – 789.6000)
100 EUR – 1020.9283 (на 26 липня – 1018.3471)
10 RUR – 2.6056 (на 26 липня – 2.5987).
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