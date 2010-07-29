Ярославський відкриє аеровокзал до Євро-2012 на 3 місяці раніше обіцяного

Харків. 29 липня. УНІАН. Новий термінал Міжнародного аеропорту «Харків» буде відкритий 27 серпня 2010 року - на 3 місяці раніше, ніж це було передбачено початковим графіком.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012.

За даними прес-служби, напередодні Кабінет міністрів України вніс доповнення до проекту реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» – затверджено коректування проекту і титул об`єкта, згідно з яким передбачається будівництво нової смуги аеропорту.

Згідно з новими даними, вартість робіт з реконструкції аеропорту «Харків» становить 1086,53 млн. грн. (в т.ч. будівельно-монтажні роботи - 759,5 млн., устаткування - 81,6 млн., інші - 245,4 млн.). Збільшення витрат відбулося з кількох причин: змінена конфігурація системи стернових (рульових) доріжок (додана магістральна РД), в коректування включений новий індекс інфляції, відбулося збільшення вартості багатьох будівельних робіт порівняно з минулим роком. Фактично збільшення відбулося через включення у кошторис нових кошторисних коефіцієнтів - це планові цифри, які по факту надалі також корегуватимуться. Фактична вартість робіт по аеродрому буде співставна з іншими аеропортами.

Вартість реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» включає дві складові: інвестиції приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Евро2012) і фінансування з державного бюджету. За рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО реконструюється аеровокзальний комплекс - будівництво нового терміналу, реконструкція того, що існує, спорудження тимчасового терміналу, реконструкція привокзальної площі, ряд інших робіт. За рахунок коштів держбюджету - аеродромний комплекс (як і аеродроми всіх інших українських аеропортів - це стратегічний об`єкт, що знаходиться в державній власності і реконструюється за рахунок бюджетного фінансування).

Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) - 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування з держбюджету в реконструкцію аеродромного комплексу) - 1086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції - 1595,53 млн. грн.

Будівельні роботи розпочато в серпні 2008 р. (будівництво нового терміналу), закінчення - квітень 2012 р. (включаючи будівництво тимчасового терміналу, який призначений для забезпечення пікової пропускної спроможності під час матчів Євро-2012). На 27 серпня заплановано відкриття нового терміналу - на 3 місяці раніше, ніж це було передбачено початковим графіком. Термін закінчення робіт на аеродромному комплексі - кінець 2011 р.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Реалізацію проекту розпочато 1 квітня 2008 р. після того, як компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект реконструкції включає будівництво нового терміналу, реконструкцію того, що існує, будівництво нової злітно-посадочної смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал площею більше 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планується також реконструкція готелю в аеропорту «Харків», створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.

DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Має активи різної галузевої приналежності (бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ). DCH консолідує велику частину активів однієї щонайпотужніших ФПГ України - Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами і ін. З 2007 р. DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (в тому числі стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 станом на середину 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.

На знімку: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ з нового аеровокзалу спостерігає за ходом реконструкції аеродрому Харківського аеропорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА