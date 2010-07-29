Тренер голландців «підклав свиню» Маркевичу

Харків. 29 липня. УНІАН. Для головного тренера збірної України Мирона Маркевича стала несподіванкою новина, що головний тренер голландців Ван Марвейк на товариську гру, яка пройде в Донецьку 11 серпня, везе резервний склад, де не буде жодного срібного призера ЧС в ПАР.

«Я нічого не знав про плани голландців виставити на гру резервний склад. Мені раніше сказали, що не буде лише кількох гравців основи. Хоча на підготовку до самої гри, це ніяк не вплине. Команда збирається 9 серпня у Києві, а 10 ми вилітаємо до Донецька», - розповів Маркевич в коментарі «Чемпіону».

Також наставник українців розраховує на підтримку уболівальників на «Донбас-Арені». Хоча вартість квитків як для товариського матчу і завелика (50-220 грн), але Маркевич сподівається, що більшість квитків будуть в діапазоні від 50 до 100 гривень.

На фото: Мирон МАРКЕВИЧ спостерігає за грою своїх підопічних.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА