Під Харковом потяг насмерть збив жінку

Харків. 29 липня. УНІАН. В Харківській області потяг Санки-Петербург – Севастополь насмерть збив жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міліції на Південній залізниці, це сталося сьогодні близько 5-ї години ранку поблизу селища Слатіно Дергачіського району.

Жінка йшла по рейках залізничного полотна у наушниках і не відреагувала на сигнал машиніста. Встановлюється особа жінки, вивчаються всі обставини події.

За даними прес-служби, з початку цього року в Харківській області стався 71 випадок травмувань людей, пов`язаний із залізничним транспортом. Внаслідок цього загинули 53 особи, 16 були травмовані. Інциденти, як правило, виникали з вини потерпілих – люди часто необережні і не реагують на світлові чи звукові сигнали, зазначили у прес-службі.