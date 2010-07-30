Два гравці Металіста зіграють проти Голландії
09:48, 30 липня 2010Харьків
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Матч збірних 11 серпня в Донецьку
Харків. 30 липня. УНІАН. Став відомий список гравців, які візьмуть участь у контрольному матчі проти збірної Нідерландів, який відбудеться 11 серпня в Донецьку.
У загальному списку присутні два гравці харківського Металіста - Олександр Романчук та Денис Олійник.
Крім того, виклик в збірну України U19 для участі у навчально-тренувальних зборах і контрольному матчі зі збірною Ірландії отримав воротар Артур Дончук, повідомляє прес-служба ФК «Металіст».
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