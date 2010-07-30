Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,87

Харків. 30 липня. УНІАН. На 30 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8667 (продаж - 7,871 грн.), євро - 10,28 грн. (10,35 грн.), Базис - 7,86 (7,904), 10,18 (10,35), Реал-банк - 7,87 (7,91), 10,2 (10,35) відповідно. Національний банк України на 30 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 789.3200 (на 29 липня – 789.3200) 100 EUR – 1031.5623 (на 29 липня – 1025.4845) 10 RUR – 2.6121 (на 29 липня – 2.6131).

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