З держбюджету прийшло 30 млн. на "Металіст"

17:24, 10 серпня 2010
Харьків
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Про це повідомили в дирекції стадіону

Кабінет Міністрів України перерахував 30 мільйонів гривень з державного бюджету для проведення робіт на ОСК "Металіст" (Харків), які необхідні для виконання додаткових вимог УЄФА.

Про це УНІАН повідомили в дирекції стадіону.

При цьому 23,4 млн. грн. призначені генеральному підрядникові реконструкції об`єкту – компанії "Стальконструкція" – в якості оплати будівельних робіт; 6,6 млн. грн. – НДІ "Харківпроект" в якості проектних робіт.

Як повідомлялося раніше, у зв`язку з посиленням вимог УЄФА до спортивних арен, що приймають Чемпіонат Європи з футболу 2012 р., на харківському стадіоні "Металіст", який був відкритий в грудні минулого року, необхідно було обладнати додаткові евакуаційні виходи, відкоригувати систему радіальних спусків в чаші стадіону, а також збільшити кількість туалетів на кожній трибуні.

Президент групи DCH, генеральний  інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ відзначив поліпшення державного фінансування підготовки до Євро-2012.

"З приходом нової урядової команди державне фінансування підготовки до Євро-2012  стало набагато відповідальнішим. В значній мірі це особиста заслуга профільного віце-прем`єр-міністра Бориса Колесникова, який дуже серйозно взявся до роботи і завдяки підтримці якого організаційно-фінансові питання стали вирішуватися набагато оперативніше і результативніше. Відмінність від того, що було раніше, разюча. У нинішньої центральної влади є розуміння того, що Євро-2012 – не рядовий спортивний турнір, а один з тих глобальних проектів, які визначають майбутнє всієї країни на довгі роки", - заявив у коментарі УНІАН О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Згідно з даними компанії DCH, з початку року з державного бюджету на реконструкцію ОСК "Металіст" виділено 96,6 млн. грн. з 137,3 млн. грн. запланованих. При цьому, заборгованість місцевих бюджетів по своїм зобов`язанням досягла 38,8 млн. грн. В той же час, роботи на стадіоні ведуться без зупинки за рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, які йдуть на покриття касових розривів, що виникають через несвоєчасне бюджетне фінансування.

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