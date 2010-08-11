1,6 тис. безробітних будуть інформувати населення

У Харківській області близько 1,6 тис. людей, які стоять на обліку в центрі зайнятості, будуть залучені до оплачуваних громадських робіт з інформування населення з питання отримання субсидій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ШУРМУ.

За його словами, в області будуть створені агітаційні бригади, які зустрічатимуться з людьми та пояснюватимуть процедуру та порядок оформлення субсидії.

«Ми повинні доїхати до кожного віддаленого куточка в області та пояснити людям, мають чи не мають вони право на оформлення субсидії, і як її потрібно оформлювати», – акцентував І.ШУРМА.

І.ШУРМА також наголосив, що інформування населення з питань отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг буде здійснюватися й через «Укрпошту». Так, конверти, в яких пенсіонерам буде надіслана інформація та документи для оформлення субсидій, вже надійшли в Харківську область.

«В області 560 тисяч адресатів, які мають отримати пакети з документами. Для того, щоб ми до 18 серпня завершили інформування людей, потрібно кожного дня 10-11% пакетів відправляти у райони, адже якщо сьогодні відправити всі пакети одразу, то у роботі «Укрпошти» можуть виникнути проблеми», – зазначив заступник губернатора.

І.ШУРМА зазначив, що у зимовий період по Харківській області пільгами користувалися приблизно 70-75 тис. родин, у літній – 24-25 тис. родин, але за попередніми підрахунками після підвищення тарифів на газ та послуги опалення та гарячого водопостачання кількість сімей, які будуть отримувати субсидії в Харківській області, складе приблизно 120-130 тисяч.

Як передавав УНІАН, перший віце-прем’єр Андрій КЛЮЄВ поставив завдання профільним міністерствам і місцевій владі поліпшити роботу з інформування населення про надання субсидій для оплати комунальних послуг.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.