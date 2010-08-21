Фани Металіста збирають полки

Харків. 21 серпня. УНІАН. В організації вболівальників футбольного клубу «Металіст» United Kharkiv очікують зібрати не менше тисячі фанатів на ходу на знак протесту проти рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України позбавити клуб 9 очок.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН один з активістів фан-руху United Kharkiv, представник оргкомітету акції.

За його словами, запланована стандартна хода з транспарантами на підтримку ФК «Металіст». Він запевнив, що акція є «офіційною і санкціонованою» відповідними органами.

Співрозмовник агентства відкинув можливість провокацій, запевнивши, що фанати вживають усіх необхідних заходів для їхнього упередження.

Як повідомляв УНІАН, уболівальники клубу «Металіст» 22 серпня проведуть ходу в центрі Харкова на знак протесту проти рішення ФФУ позбавити ФК «Металіст» і ФК «Карпати» 9 очок за нібито зіграний договірний матч.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ на початку серпня визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року у Харкові, й зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єр-ліги.

У квітні 2010 року прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо вказаного матчу «Металіст» - «Карпати» через відсутність складу злочину.