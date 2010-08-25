Маркевич: я не бачу майбутнього у збірної України

Харків. 25 серпня. УНІАН. Мирон Маркевич, головний тренер збірної України з футболу, в офіційній заяві для преси сказав, що причиною його рішення про добровільну відставку стала дискримінація і несправедливі, на його думку, санкції Федерації Футболу України щодо футбольного клубу «Металіст».

«Раптово всі стали настільки чесними в Україні, що мені просто сльоза тече, - сказав тренер в інтерв’ю Бі-Бі-Сі, - Піймали «Металіст» і зробили з нас невідомо кого. А на мене як на тренера «Металіста», також тінь падає. Тому виходить, що в мене морального права немає тренувати збірну України».

За словами тренера, те, що відбувається зараз навколо харківського клубу, - це «просто фарс по указці окремих людей». Маркевич підкреслив, що не хоче брати в ньому участь.

Тренер зазначив, що на посту наставника «жовто-синіх» робив по максимуму все, що було в його силах, але, на жаль, прогноз щодо майбутнього нашої збірної дав зовсім не райдужний: «Я вам кажу як воно є – я не бачу майбутнього взагалі у збірної України».

Маркевич, однак, сподівається що його рішення щось зрушить у загальній ситуації: «Я тренер, це моя робота, і я відповідаю лише за неї. А що там робиться нагорі, хто з ким розмовляє чи не розмовляє, - мене не повинно цікавити. Але я патріот України і я хотів би, щоби те все відійшло на другий план. Тому що через два роки приїдуть кращі команди Європи, і Україні треба виставити достойну команду. А зараз так виглядає, що ніхто про збірну не думає, і нікому вона не потрібна. Можливо, я своїм рішенням щось зрушу. За чотири місяці я отримав задоволення від роботи зі збірною, це була одна сім’я, панувала прекрасна атмосфера. І цей період я буду згадувати у найкращих своїх думках».

У фіналі розмови на запитання журналіста, чи допомогло б запрошення на посаду тренера збірної іноземного фахівця усунути підводні течії у стосунках між федерацією та клубами і особистими амбіціями певних керівників, Маркевич відповів прямо: «Я вже 27 років тут працюю: з глузду зійде той тренер, навіть найтитулованіший, і втече швидше, ніж я».