Кожен другий українець ще не знає, за кого голосуватиме на виборах

Харків. 27 серпня. УНІАН. 49,5% українців ще не визначились, за кого голосуватимуть на місцевих виборах, свідчать результати соціологічного опитування фундації “Вища школа професійної політики”, презентовані на прес-конференції в УНІАН.

Організатори соцопитування вважають, це пов’язано з тим, що виборча кампанія ще не розпочалася.

Cеред тих, хто вже визначився, за Партію регіонів готові проголосувати 32,6% респондентів, за ВО “Батьківщина” – 16,2%, за партію “Сильна Україна” – 13,4%, за Комуністичну партію – 3,2%, за ВО “Свобода” – 2,4%, за Народний рух України – 1,6%, за Народну партію – 1,2%.

Інші партії дістали підтримку менше, ніж 1% опитаних. Проти всіх на місцевих виборах готові проголосувати 8,3%.

Голоси провідних партій по регіонах розподілились так:

за Партію регіонів: Схід – 35,5%, Південь – 31,2%, Центр – 19,4%, Північ – 8,6%, Захід – 5,3%,

за ВО “Батьківщина”: Захід – 35%, Північ – 27,5%, Центр – 15%, Південь – 12,5%, Схід – 10%,

за “Сильну Україну”: Центр – 45,5%, Захід – 18,2%, Схід – 15,2%, Північ – 12%, Південь – 9,1%.

Дослідження проводилось 14-21 серпня. Опитано 1200 респондентів.

Похибка становить 2,88%.