Міліція Харкова вивчає, звідки взявся дим під час візиту Януковича

Харків. 30 серпня. УНІАН. Правоохоронні органи вивчають причини виникнення інтенсивних пожеж, які сталися в суботу, 28 серпня, у південних передмістях Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ЦГЗ, у першій половині дня 28 серпня Харків накрила велика пелена диму, який затягувало з прилеглих до міста південних районів, що викликало певний дискомфорт і тривогу у мешканців міста. «На цей час - зазначив представник ЦЗГ, - міліція вивчає причини пожеж у цих районах».

Несподівану появу густого диму відмітили у своїх матеріалах журналісти, які висвітлювали візит до Харкова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Глава держави 28 серпня брав участь у відкритті нового терміналу Харківського аеропорту, розташованого у південній частині міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного Управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, у суботу, 28 серпня, поблизу прилеглих до обласного центру селищ Харківського району (Безлюдівка, Васищеве, Бабаї, Хорошеве) виникли сильні пожежі. На луках горіли трава й очерет, вогонь розповсюджувався зсередини територій. Пориви вітру, який дув у бік Харкова, пояснив фахівець, становили до 20 метрів на секунду, чим і можна пояснити значне задимлення міста. За його даними, керівництво Управління ввело режим посиленого несення служби. Близько 11.00 бригади МНС здійснили 12 виїздів, 9 з яких - на виклик у район названих селищ. Загалом цього дня на гасіння пожеж загони МНС на Харківщині здійснили близько 50 виїздів. Разом із місцевим пожежними командами пожежі були вчасно ліквідовані. Причина пожеж на луках південних передмість Харкова – «занесення відкритого джерела вогню», зазначив І.ЛУПАНДІН.