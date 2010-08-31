На новій дорозі через Лісопарк сталася ДТП

Харків. 31 серпня. УНІАН. Учора ввечері, близько 23.00, на новій дорозі від вулиці Сумської до вулиці Новгородської сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківського міського управління ДАЇ, автомобіль Toyota під керуванням 18-річної дівчини врізався в автомобіль ВАЗ-21124, що рухався у попутному напрямку, за кермом якого був 24-річний чоловік. Після зіткнення ВАЗ врізався в електричний стовп.

Під час ДТП був травмований пасажир ВАЗ – 18-річний хлопець, який «швидкою» був доправлений у лікарню.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, учора рух новою дорогою був відкритий, однак після нічної пригоди в`їзди на дорогу знову закрили шлагбаумами.